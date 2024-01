ASUS annuncia i nuovi Zephyrus G14 e G16 con display ROG Nebula

In questa notizia vi parleremo dei nuovi laptop ROG, lo Zephyrus G14 e G16 , completamente ridisegnati esteticamente con uno chassis CNC in alluminio e un inedito sistema di illuminazione. Le novità però non si concentrano solo all'esterno e importanti cambiamenti riguardano anche la componentistica all'interno della scocca, come il display e il sistema di raffreddamento.

Nella giornata di oggi ASUS ha presentato una fitta lista di prodotti ROG : dispositivi e periferiche ideate per il gaming. Durante il CES 2024 che si terrà a Las Vegas come di consueto era lecito aspettarsi che la compagnia si sarebbe presentata con molte novità e le nostre aspettative non sono state disattese.

Partendo dall'esterno, i modelli Zephyrus G14 e Zephyrus G16 2024 presentano un nuovo chassis in alluminio lavorato a CNC , che ne aumenta la rigidità strutturale ma al tempo stesso ne riduce il peso, aumentando inoltre anche lo spazio del telaio. Quest'ultimo in particolare ha fatto sì che ASUS potesse installare altoparlanti più grandi e più potenti con una risposta dei bassi fino a 100 Hz.

Componentistica all'avanguardia

I nuovi Zephyrus sono ideati per abbracciare completamente l'intelligenza artificiale, grazie ai processori AMD Ryzen serie 8000 con supporto per AMD Ryzen AI. Lo Zephyrus G14 è può contare sul supporto degli strumenti di produttività Windows Studio Effects, come l'inquadratura automatica, la correzione del contatto visivo e gli effetti di sfondo avanzati nelle videochiamate. Lo Zephyrus G14 è inoltre dotato di una GPU NVIDIA GeForce RTX fino a 4070 Laptop, con accesso a funzionalità avanzate come DLSS 3.5, Frame Generation e Ray Reconstruction per migliorare le immagini e la reattività dei giochi nei titoli più impegnativi. Zephyrus G16 invece, è dotato di un processore Intel Core Ultra 9 185H con 11 TOPS di potenza di calcolo AI, oltre a una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop per raggiungere prestazioni eccezionali.

A questo già nutrito pacchetto si aggiunge l'arrivo dei display OLED ROG Nebula Display con risoluzione 2.5K. Le caratteristiche principali sono un rapporto d'aspetto di 16:10, VESA DisplayHDR True Black 500 e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1, in grado di far brillare i contenuti HDR. I display vantano anche una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e un'accuratezza Delta E inferiore a 1; in campo gaming invece troviamo un tempo di risposta di 0,2 ms.

Infine, i nuovi Zephyrus vantano un nuovo sistema di raffreddamento iper-efficiente grazie ai miglioramenti dell'Intelligent Cooling. Il composto termico in metallo liquido ad alte prestazioni sulla CPU e l'introduzione di tre ventole Arc Flow di seconda generazion fanno sì che il calore fuoriesca in modo efficiente dallo chassis. I modelli Zephyrus G16 dotati di GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop o NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop sono invece dotati di una camera di vapore personalizzata che utilizza due ventole per raffreddare l'hardware di punta. Se volete saperne di più su questi portatili, vi rimandiamo al nostro articolo di prova appena pubblicato.

Scheda tecnica Zephyrus G16