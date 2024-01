ASUS ROG Zephyrus G16: abbiamo provato in anteprima il nuovo portatile da gaming compatto

Per la gamma 2024 di ASUS la parola d'ordine è semplificazione. Al CES di Las Vegas infatti, sia per quanto riguarda il mercato più orientato alla produttività e agli uffici, sia nella sua sezione ROG dedicata al gaming, il brand ha deciso di ridurre il numero dei modelli per rendere più agile la caratterizzazione di ciascuno e la scelta di quello che meglio si adatta alle esigenze di ogni utente. Noi abbiamo assistito all'evento in anteprima e ora possiamo raccontarvi i dispositivi che ci hanno colpito di più con un'attenzione particolare a tutti i nuovi laptop da gaming in uscita. La prima cosa che ci ha colpito, soprattutto a livello estetico, è stata la scelta da parte di ASUS di abbandonare l'estetica "ehi, guardami sono un laptop da gaming" in favore di un approccio alle luci e alle forme più tradizionale, per produrre macchine che stiano bene tanto in un ufficio quanto in una partita ad Apex Legends. L'altro filo conduttore dell'evento, per ammissione stessa di ASUS, è stata l'assenza di nuove GPU, cosa che ha permesso all'innovazione di concentrarsi su altri aspetti come la qualità dei display, delle tastiere e dei sistemi di raffreddamento che ora utilizzano il metallo liquido sull'intera line-up. In questo speciale su tutto ciò che è stato annunciato da parte di ASUS alla CES 2024 vi racconteremo non solo di ciò che è stato presentato ma anche della nostra prova del nuovo Zephyrus G16, un laptop da gaming completamente nuovo con cui siamo anche riusciti a giocare.

ASUS al CES 2024 Oltre allo Zenbook Duo, ASUS ha dato molto spazio nella sua presentazione anche al ROG Phone 8 e 8 Pro che faranno il loro debutto nelle prossime settimane Come per ogni CES, ASUS ha annunciato una valanga di prodotti per tutti i suoi mercati, dai consumatori tradizionali ai Chromebook passando per i videogiocatori e le aziende che hanno bisogno di intere flotte di nuovi computer. Il protagonista della prima metà della presentazione è stato senza dubbio lo Zenbook Duo, un pc con doppio schermo da 14 pollici OLED touch screen 3K a 120 Hz. Con tastiera e touchpad bluetooth e una batteria da 75 Wh, questo dual screen pesa solo 1,35 chili e sarà disponibile con processore Intel Core Ultra 9 con una NPU integrata dedicata all'intelligenza artificiale, 32 GB di memoria LPDDR5x e fino a 2 TB di spazio di archiviazione. Hanno completato la presentazione i nuovi laptop della serie Vivobook Pro e Vivobook S, più orientati alla produttività, il nuovo Zenbook 14, un ultraportatile di fascia premium, i nuovi mini-pc della serie NUC, i Chromebook e gli Expertbook. Il brand Republic of Gamers, poi, ha introdotto una riconfigurazione di tre modelli della più economica linea TUF e del segmento Strix. I veri protagonisti della presentazione però, sono stati i nuovi Zephyrus G14 e G16 che vi racconteremo nel dettaglio di seguito perché siamo riusciti a toccarli con mano e a provarli. Dopo l'annuncio di una serie di nuovi accessori tra cui un mouse wireless (ROG Keris II Ace), una tastiera (ROG Falchion RX), un microfono (ROG Carnyx) e delle air buds (ROG Cetra True Wireless Speednova), molto spazio è stato dato al nuovo ROG Phone 8 e 8 Pro. Al cuore del nuovo smartphone dedicato al mobile gaming c'è uno Snapdragon 8 Gen 3 accoppiato con la tecnologia Rapid-Cooling Conductor che conduce il calore direttamente dal SoC alla cover posteriore. Ma di questo parleremo più nel dettaglio nei prossimi giorni, visto che lo stiamo già lavorando per una recensione approfondita. I nuovi ROG Phone 8 e 8 Pro sono più piccoli e leggeri ma con prestazioni e raffreddamento migliori rispetto ai predecessori Più sottili rispetto ai loro predecessori, i telefoni hanno una batteria da 5500 mAh con ricarica wireless e un display Samsung E6 AMOLED flessibile da 6,78 pollici con refresh rate di 165 Hz e 2500 nits di luminosità massima. Hanno poi, una fotocamera principale Sony IMX890 da 50 MP con stabilizzatore ibrido a 6 assi 3.0; una fotocamera ultragrandangolare da 13 MP con lente free-form e una telecamera da 32 MP con zoom ottico 3X e OIS. Sono entrambi certificati IP68 e compatibili con il nuovo raffreddatore da smartphone Aeroactive Cooler X che oltre ad avere 2 bottoni aggiuntivi ha anche un jack per le cuffie. Per massimizzare il grind, poi, il telefono è dotato di una funzione di raccolta automatica degli oggetti e di avanzamento automatico delle conveersazioni gestita dall'Ai che sarà disponibile al lancio su alcuni videogiochi supportati come Arena of Valor, Genshin Impact e Honkai Star Rail.

Zephyrus G14 e G16: le caratteristiche tecniche I nuovi Zephyrus G14 e G16 sono dotati rispettivamente di processori AMD e Intel e saranno disponibili in colorazione bianca e nera Dotato di un processore AMD Ryzen serie 8000, con supporto per AMD Ryzen AI, lo Zephyrus G14 è il fratello minore di questa nuova serie di portatili con un nuovo telaio in alluminio. È dotato di una GPU NVIDIA GeForce RTX fino alla 4070 Laptop, con accesso a funzionalità come il DLSS 3.5, Frame Generation e Ray Reconstruction per migliorare le immagini e la reattività dei giochi. Ha fino a 32 GB di memoria e spazio di archiviazione fino a 1 TB tramite uno slot M.2 PCIe 4.0. La batteria, infine, è da 73 Wh.

Lo Zephyrus G16, invece, è dotato di un processore Intel Core Ultra 9 185H con 11 TOPS di potenza di calcolo AI e GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop. Anche lui può avere un massimo di 32 GB di memoria mentre come spazio di archiviazione può raggiungere i 4 TB grazie a 2 slot M.2 PCIe 4.0. La batteria è da 90 Wh. Lo Zephyrus G14 pesa 1,5 kg per 1,59 cm di spessore mentre lo Zephyrus G16 pesa 1,85 kg con 1,49 cm di spessore. Inoltre, sia lo Zephyrus G14 che il G16 sono i primi laptop ROG dotati dei nuovi Nebula Display con pannello OLED. Per quanto riguarda il raffreddamento, Zephyrus G14 e G16 sono stati entrambi equipaggiati con un composto termico in metallo liquido Thermal Grizzly per la CPU e ventole Arc Flow di seconda generazione per far fuoriuscire il calore in modo efficiente dallo chassis. La tecnologia Tri-fan, un sistema che utilizza una terza ventola ausiliaria per aiutare a spostare il flusso d'aria sui componenti montati in superficie sulla scheda madre e per aiutare ad abbassare la temperatura della GPU, estrae ulteriore calore dalla macchina. I modelli Zephyrus G16 dotati di GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop o NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, invece, sono dotati di una camera di vapore a due ventole.