Alienware annuncia 2 monitor OLED: un 32 pollici 4K e un 27 pollici con un refresh rate da record

I primi monitor Alienware con tecnologia QD-OLED hanno debuttato ufficialmente due anni fa, proprio nella cornice del CES, e oggi Dell dimostra al mondo quanti passi in avanti sono stati fatti in questo specifico ambito. L' Alienware 32 4K QD-OLED dispone di un pannello curvo, progettato in modo da attenuare i riflessi, con neri assoluti e una luminosità fino a 1000 nit . Il refresh rate nativo è di 240 Hz, un tempo di risposta di 0,03 ms e Dolby Vision HDR e VESA DisplayHDR True Black 400; il tutto ovviamente con risoluzione 4K e proporzioni 16:9.

Alienware 27 360 Hz QD-OLED

L'Alienware 27 QD-OLED è uno dei primi monitor a raggiungere i 360 Hz di frequenza di aggiornamento

L'Alienware 27 360Hz QD-OLED, come da nome, presenta un'altissima frequenza di aggiornamento, 360 Hz, una delle più alte viste al momento per display QD-OLED, il tutto con un tempo di risposta gray-to-gray di 0,03 ms. Ovviamente, anche per questo schermo, non poteva mancare la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, assieme a AMD FreeSyncPremium Pro e alla tecnologia VESA AdaptiveSync. La risoluzione nativa di questo schermo è il 1440p con un form factor di 16:9 quindi 2560 x 1440. Infine, per fornire le migliori prestazioni in ogni momento, soprattutto con un uso prolungato, l'Alienware 27 360Hz QD-OLED dispone di aperture sulla scocca per consentire un raffreddamento della componentistica interna a 360 gradi.

La tecnologia QD-OLED ha fatto dunque importanti passi avanti tanto da portare una struttura a 3 strati dei Quantum Dot nei monitor Alienware che permettono ai pixel blu auto-emissivi e a uno strato di nanoparticelle QD sulla parte superiore di creare gli altri colori visibili sullo schermo. Entrambi i display garantiscono una riproduzione video priva di sfarfallii, coprendo rispettivamente il 99% e il 99,3% del gamut DCI-P3, con un'accuratezza dei colori Delta E < 2. Per chi teme il pericolo burn-in sia l'Alienware 32 4K QD-OLED che l'Alienware 27 360Hz QD-OLED offrono una garanzia hardware OLED di tre anni. Quest'ultimo monitor sarà disponibile a partire dall'11 gennaio a partire da 899,99 dollari.