Alienware annuncia i nuovi laptop: 3 modelli da 16 e 18 pollici adatti a tutte le esigenze dei giocatori

Scopriamo insieme tutte le novità che Dell ha introdotto in questi tre portatili, dall'evoluzione dei display all'integrazione dei processori e delle schede grafiche più competitive sul mercato.

Dell ha portato molte novità al CES 2024 di Las Vegas presentando molti prodotti in arrivo quest'anno; stiamo parlando di laptop, desktop PC, monitor ( qui trovate i dettagli sui nuovi pannelli ) e altre periferiche, tutti pensati per fornire le migliori prestazioni sia in ambito gaming che professionale. Per quanto concerne i laptop, oggetto di questa notizia, saranno tre: il nuovo Alienware m16 R2 , l'ultra-premium x16 R2 e il top di gamma m18 R2 .

Alienware m16 R2

L'Alienware m16 R2 è pronto ad arrivare sul mercato tra pochi giorni

L'Alienware m16 R2 è il frutto di uno studio da parte della società dopo aver ricevuto molti feedback dagli utenti, come la voglia di avere un portatile in grado di trovare il giusto equilibrio tra potenza e design leggero e compatto. L'm16 R2 è quindi il risultato della progettazione di Dell con l'obiettivo di creare un prodotto in grado di bilanciare prestazioni e portabilità preservando i marchi distintivi del brand.

Il primo grande cambiamento apportato è l'abbandono della scocca termica a favore di una nuova soluzione per il controllo delle temperature per garantire all'm16 R2 un sistema di raffreddamento adeguato denominato Cryo-tech. L'azienda afferma che questa nuova tecnologia ha portato ad un aumento del 43% nell'efficienza del flusso d'aria rispetto al modello precedente, permettendo così di gestire grandi carichi di lavoro con minore sforzo per la componentistica.

L'Alienware m16 R2 combina efficienza e ergonomia, con tante novità rispetto al modello precedente

Rimuovendo la vecchia thermal shell Dell ha così risparmiato il 15% di spazio, riducendo le dimensioni del laptop, così che un 16 pollici entrerà facilmente in uno zaino piccolo e non creerà più ingombro su una scrivania o tavolo. Seppure le dimensioni si siano ridotte, l'azienda ha trovato il modo di aumentare lo spazio per il poggia polsi e il touchpad, incremento tale da rendere più ergonomica l'esperienza durante l'utilizzo.

Un'altra novità consiste nella modalità Stealth, nata dal feedback degli utenti che richiedevano la possibilità di attenuare l'illuminazione delle luci quando necessario. Questa nuova funzionalità viene introdotta con una comoda scorciatoia sulla tastiera, così che attraverso un tocco sul tasto F2, la tastiera e l'illuminazione che contorna il touchpad diventino di luce bianca, spegnendo tutte le altre zone di illuminazione AlienFX e passando automaticamente dalla modalità Prestazione a Silenzioso per ridurre il rumore delle ventole.

Il nuovo Alienware m16 R2 avrà diverse combinazioni di hardware con CPU Intel Core Ultra Serie H in combo con le schede NVIDIA RTX, fino alla RTX 4070. A questo si aggiunge il supporto a Dolby Atmos per rendere ancora più immersiva l'esperienza audio dai due altoparlanti potenziati. Lo schermo montato su questo portatile è QHD+ da 240 Hz con un rapporto di aspetto 16:10. Infine tra le migliorie da segnalare citiamo una batteria adesso più grande da 90 Wh con NVIDIA Advanced Optimus per una gestione intelligente dell'alimentazione così da ottimizzare il bilanciamento di potenza tra CPU e GPU. L' Alienware m16 R2 sarà disponibile a partire dall'11 gennaio con un prezzo di partenza di 1649,99 dollari che può salire fino a 2249,99 dollari per la configurazione più potente. Una versione entry level sarà disponibile dopo qualche mese a partire da 1499,99 dollari.

Scheda tecnica Alienware m16 R2