One Piece: il cosplay di Nico Robin da elia.fery è da spiaggia

Nico Robin è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, essendo parte della ciurma di Cappello di Paglia per molti anni, dopo il primo incontro da nemica come vicepresidente della Baroque Works e poi diventata un pilastro della compagnia di eroi tra Rufy e gli altri, dove si è ritagliata il ruolo di archeologa della ciurma.

One Piece torna ad essere nuovamente la fonte d'ispirazione per un nuovo cosplay di Nico Robin , personaggio tra i più affascinanti nell'intera serie di Eiichiro Oda, in questo caso interpretata dalla sempre ottima elia.fery .

La Nico Robin di elia.fery

Il cosplay di elia.fery è veramente ben fatto e riprende uno degli abiti classici della ragazza, ovvero quello più in stile "balneare", con giacca corta a gonna in stile pareo che sembra perfettamente adatto ad andare in spiaggia, e in effetti può tornare d'uopo anche alla vita piratesca. Al di là della riproduzione del costume, anche l'acconciatura, la posa e gli accessori sono decisamente in tema.



Anche l'atteggiamento che traspare dalle foto poste in sequenza nel post di Instagram qui sotto replica abbastanza fedelmente latipica di Nico Robin, il tutto senza dover ricorrere all'abilità speciale del personaggio, data dall'uso del frutto del Diavolodi tipo Paramisha, che le consente di far spuntare diverse braccia aggiuntive, in questo caso lasciate all'immaginazione.

