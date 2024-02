Supermassive: i fondatori Pete e Joe Samuels hanno lasciato la compagnia di Until Dawn

Netto cambio al vertice di Supermassive Games, la compagnia specializzata in giochi horror cinematografici come Until Dawn, The Quarry e la serie The Dark Pictures Anthology, con l'uscita di scena dei co-fondatori Pete e Joe Samuels che hanno deciso di lasciare lo studio.

"Dopo 15 fantastici anni, salutiamo i nostri fondatori", si legge in un messaggio ufficiale pubblicato dal team su LinkedIn, "Pete e Joe, grazie per aver creato la storia di Supermassive Games, che noi continueremo a scrivere", aggiungendo che "la vostra eredità in Supermassive andrà avanti, vi auguriamo tutta la fortuna per il vostro prossimo capitolo!".

Non sappiamo ancora quali saranno le nuove occupazioni di entrambi, ma sembra che la scelta sia derivata, almeno da parte di Pete Samuels, dalla volontà di cambiare e da motivi di salute.