Final Fantasy 7 Rebirth ha un peso notevole: quasi 150 GB di spazio su PS5 richiesti

Come riferito in un messaggio di alcune ore fa, la dimensione del download di Final Fantasy Rebirth è 145,250 GB per la precisione, per quanto riguarda la versione 1.001.000 del software, peraltro destinata a incrementare, probabilmente, con l'arrivo di aggiornamenti ed eventuali contenuti aggiuntivi.

Arrivano, come di consueto, le informazioni in anticipo che riguardano le dimensioni di Final Fantasy 7 Rebirth e sono davvero notevoli, con quasi 150 GB di spazio libero richiesti per download e installazione del nuovo capitolo della serie Square Enix.

Un gioco molto grosso

Una scena di Final Fantasy 7 Rebirth

Considerando la quantità di contenuti previsti in Final Fantasy 7 Rebirth la cosa non stupisce più di tanto: il gioco è ricco di scene d'intermezzo che occupano solitamente molto spazio, oltre ad asset che dovrebbero presentare anche una notevole varietà del mondo di gioco.

Ricordiamo che la data d'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth è fissata per il 29 febbraio 2024, dunque non manca molto all'arrivo della seconda parte del remake di Final Fantasy 7, destinato ad essere uno dei titoli più importanti tra quelli in arrivo in questa parte dell'anno.

Per saperne di più, ci sarà un nuovo State of Play specificamente dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth fissato per il 6 febbraio 2024, ovvero la prossima settimana, durante il quale potremo avere diverse altre informazioni sul gioco Square Enix per PS5.