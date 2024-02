Bloodborne per PS5 e PC era in sviluppo per un giornalista, ma non se ne sa più nulla

Secondo il noto giornalista videoludico Imran Khan, ex-editor di Game Informer, Fanbyte e Kinda Funny, un Bloodborne per PS5 e PC è stato effettivamente in sviluppo almeno per una certa quantità di tempo, ma a questo punto non si sa che fine abbia fatto.

La questione rimane molto vaga, ma intervenendo sul forum ResetEra, all'interno di una discussione riguardante la presunta cancellazione della versione PS5 e PC di Dreams, Khan ha riferito che anche "Bloodborne per PC e PS5 era in sviluppo a un certo punto, ma non ho più avuto notizie al riguardo e non tratterrei il respiro nell'attesa", aggiungendo peraltro che Lance (McDonald, autore del leak sul Dreams cancellato) "ha ragione anche in quello".

Ovviamente la prendiamo come una voce di corridoio, ma la fonte in questo caso è piuttosto autorevole, considerando il curriculum del giornalista in questione e i probabili agganci che ha all'interno dell'industria videoludica.