Nintendo Switch 2: il lancio sarebbe stato rinviato al 2025, secondo un report

L'indiscrezione è stata riportata sulle pagine del portale VGC, che a suo volta afferma che due delle sue fonti dichiarano che sono in lavorazione dei giochi per Nintendo Switch 2 con lancio previsto all'inizio 2025 , ma non sanno se ciò implichi effettivamente un ritardo nelle tempistiche di lancio della console.

Durante l'ultimo podscast di OX do Controle, il giornalista afferma di aver ricevuto informazioni da cinque fonti differenti del fatto che sono in sviluppo dei giochi in uscita proprio a inizio del prossimo che accompagneranno il lancio della console, che internamente è stata posticipata di alcuni mesi rispetto alle previsioni iniziali.

Nintendo Switch 2 , o qualunque sarà il nome della prossima console della compagnia di Kyoto, potrebbe non arrivare nel 2024 come sperano in molti, bensì nel primo trimestre del 2025 . Almeno questo è quanto afferma il giornalista brasiliano Pedro Henrique Lutti Lippe.

Nessuna novità da Nintendo, che punta ancora forte su Switch

Il report è chiaramente in controtendenza rispetto alle indiscrezioni circolate in rete negli ultimi mesi, che affermano che Nintendo Switch 2 uscirà nella seconda metà dell'anno. In entrambi i casi parliamo comunque di informazioni non ufficiali da prendere con le pinze.

Del resto Nintendo per il momento non si è ancora sbilanciata in nessun modo sulla prossima console, con il presidente Furukawa che si è limitato a ribadire di come la compagnia intende supportare ancora a lungo Nintendo Switch con nuove esclusive in cantiere per i prossimi anni.