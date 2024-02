Intellivision Amico: dopo quattro anni dalle prenotazioni non c'è ancora, ma la mascotte ha un nome

Phil Adam, il CEO di Intellivision, ha aggiornato sullo stato di Intellivision Amico per festeggiare San Valentino. In realtà, dopo quattro anni dall'apertura delle prenotazioni della console non c'è ancora traccia, però ora la mascotte ha un nome. Come non gioirne?

"Avete sicuramente visto la nostra mascotte di Amico nella grafica del nostro aggiornamento," spiega il messaggio di Adam, "Il nostro piccolo amico è apparso per la prima volta nella scatola della console con un fumetto in cui si poteva leggere "I'm Amico!". Per evitare ogni ambiguità, abbiamo deciso di chiamarlo "Mico"."

In occasione di San Valentino è stato quindi creato un nuovo design di Mico che incarna il suo amore per il mondo (essere la mascotte di una console così sfortunata non deve essere facile). Volendo è possibile comprare del merchandise con Mico stampato sopra (tazze, magliette e quant'altro).