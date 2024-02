Activision citata in giudizio per 680 milioni di dollari da due atleti professionisti

Activision è stata citata in giudizio per 680 milioni di dollari da due grossi nomi di Call of Duty, Hector "H3CZ" Rodriguez e Seth "Scump" Abner, attivi nel settore eSport, con l'accusa di monopolio della scena competitiva. Stando al testo della denuncia, Activision avrebbe forzato i giocatori a unirsi al suo campionato, facendogli pagare una tassa d'iscrizione esorbitante e imponendogli di non monetizzare tramite sponsorizzazioni. Secondo quanto dichiarato dai querelanti, Activision non avrebbe consultato o chiesto l'approvazione dei giocatori per i cambiamenti di regole rispetto al passato.

Il nodo del contendere è sostanzialmente il modo in cui sono stati gestiti i tornei e organizzate le partite della Call of Duty League, manifestazione che ha sostituito la Call of Duty World League nel 2020.

La nuova organizzazione ha sostanzialmente assunto il formato della Overwatch League, monopolizzando la scena. Ai giocatori professionisti non sono state date alternative, tutte bloccate dalla compagnia, quindi ora cercano un risarcimento per i mancati introiti.