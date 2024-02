Xbox fra esclusive, Game Pass, damage control e il ruolo dei rumor

Il tanto atteso podcast relativo al futuro di Xbox è stato trasmesso ieri sera, con Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty che hanno fatto il punto su esclusive e Game Pass in un chiaro ed evidente tentativo di gestire una crisi anomala, nata per lo più sulla base di semplici rumor.

Questi ultimi sono stati in parte smentiti, in parte no. Certo, le voci che parlavano di una Xbox completamente multipiattaforma si sono rivelate largamente infondate e Spencer ha subito chiarito che solo quattro giochi arriveranno anche su PS5 e/o Nintendo Switch.

Il CEO di Microsoft Gaming non ha voluto fare nomi, per il momento, ma ha rivelato che si tratta di due live service (con ogni probabilità Sea of Thieves e Grounded) e due titoli che hanno già dato tutto su Xbox (con ogni probabilità Hi-Fi RUSH e Pentiment).

Quello su cui Spencer è stato molto chiaro è che né Starfield né Indiana Jones arriveranno su PS5, e in combinazione con Sarah Bond e Matt Booty ha confermato l'attuale impostazione del Game Pass (che vanta 34 milioni di abbonati: pochi?) con il lancio dei giochi first party nel catalogo al day one