Helldivers 2: i giocatori che non si disconnettono per mantenere il posto stanno creando problemi

Helldivers 2 sta facendo dei numeri davvero grossi rispetto alle aspettative iniziali, tanto che Arrowhead Games sta cercando di correre ai ripari per i problemi che l'eccessivo afflusso di giocatori sta causando ai server. Ad aggravare la situazione ci stanno pensando anche tutti quei giocatori che non si vogliono disconnettere per non perdere il loro posto online.

La comunità di Helldivers 2 ha quindi chiesto agli sviluppatori di aggiungere una funzione che cacci automaticamente i giocatori AFK (lontani dalla tastiera), dopo che alcuni giocatori hanno ammesso di aver occupato i server anche se non stavano giocando.

Un giocatore in particolare ha detto di essersi collegato per poi andare al lavoro, così da poter giocare una volta tornato. Naturalmente non ci sarebbe niente di male a farlo, se non ci fossero grossi problemi di accesso ai server per tutti.