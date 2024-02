Mario Vs. Donkey Kong, E. Marinella ha creato una cravatta celebrativa per il gioco

Quello della famosa sartoria, ad ogni modo, non è stata l'unica espressione di apprezzamento nei confronti di Mario Vs. Donkey Kong, che ha portato a casa ottimi voti da parte della stampa internazionale.

Esposta presso il punto vendita di Marinella a Milano, in via Alessandro Manzoni 23, la cravatta rappresenta un importante tributo alla serie Nintendo da parte di un marchio storico, che ha cominciato la propria avventura nel lontano 1914 a Napoli, affermandosi nel corso del tempo a livello internazionale.

La celebre sartoria E. Marinella ha creato una cravatta celebrativa per il lancio di Mario Vs. Donkey Kong : un modello rigorosamente rosso, in edizione limitata, impreziosito dal logo di Donkey Kong.

Un atteso ritorno

Restando in tema di celebrazioni, il remake di Mario Vs. Donkey Kong arriva a vent'anni dalla pubblicazione dell'originale per Game Boy Advance, dimostrando ancora una volta il talento e l'abilità di Nintendo nel confezionare al meglio questa tipologia di prodotti.

Sebbene infatti i limiti della struttura portatile si facciano sentire in più di un'occasione, l'esperienza in sé riesce a convincere ancora oggi, proponendo un accattivante mix fra piattaforme e puzzle che non mancherà di conquistarvi.