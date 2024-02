Skull and Bones ha venduto meno di un quarto di Sea of Thieves al lancio in UK. A rendere la notizia meno amara c'è il fatto che le rilevazioni riguardano unicamente le copie fisiche, e rispetto al 2018 il formato digitale ha accelerato parecchio.

Posizionatosi al quarto posto nella classifica UK, il live service a base di pirati targato Ubisoft sembra dovrà affrontare una strada in salita, anzi un'onda anomala, per affermare le qualità di cui abbiamo parlato nella recensione di Skull and Bones.