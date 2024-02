Nightingale, FSR 3 rimosso prima del lancio perché creava problemi

Nightingale ha visto la rimozione di FSR 3 a poche ore dal lancio in Accesso Anticipato su Steam, previsto per oggi: a quanto pare la tecnologia di upscaling di AMD creava problemi che gli sviluppatori per il momento non sono riusciti a risolvere.

"Dopo aver controllato i dati relativi ai crash durante il Server Stress Test, sembra che un numero significativo dei blocchi puntasse all'integrazione di FSR 3, che l'opzione fosse attiva o meno", hanno scritto gli sviluppatori.

"Per assicurare una maggiore stabilità, abbiamo dunque rimosso temporaneamente il supporto a FSR 3, ma stiamo lavorando con vari team interni ed esterni per poter implementare nuovamente questa tecnologia o una versione precedente della stessa."