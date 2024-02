Nightingale, il gioco di sopravvivenza anticipa la data di uscita di due giorni

Il lancio di Nightingale era precedentemente previsto per il 22 febbraio sia su Steam che su Epic Games Store, ma ora la data di uscita è stata anticipata a due giorni prima, il 20 febbraio, sempre tramite Accesso Anticipato.

La mossa è stata annunciata dallo sviluppatore Inflexion Games. Non è chiaro perché la data di uscita sia stata leggermente anticipata, ma di norma non è una cattiva notizia quando avviene. Forse il team ha voluto guadagnare un altro paio di giorni prima dell'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth, anche se parliamo di giochi completamente diversi che non dovrebbero mettersi i bastoni tra le ruota a vicenda. Più credibile che abbia voluto anticipare di due giorni Pacific Drive oppure che il motivo non sia legato ad altri giochi.