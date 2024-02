The Secret of Monkey Island: Noclip ha pubblicato un lungo documentario sulla serie

Il canale YouTube Noclip ha pubblicato un lungo documentario , di più di 1 ora e mezza, dedicato alla storica serie The Secret of Monkey Island , che se siete persone belle dovreste conoscere dal primo all'ultimo capitolo. Il documentario si chiama "Returning to Monkey Island" e racconta la serie in modo approfondito, fino ad arrivare a Return to Monkey Island , uscito nel 2023 e accolto con un certo clamore dalla comunità.

Una scimmia a tre teste

Come nacque il primo The Secret of Monkey Island? Come si è deciso di evolvere la serie? Perché riprenderla dopo tanti anni? Queste e tante altre domande troveranno risposta guardando il video, uno dei più completi in assoluto.

Per dare qualche coordinata generale, il documentario comprende intervista a sviluppatori e personaggi coinvolti nella serie, compreso l'autore Ron Gilbert. Insomma, vi consigliamo di guardarlo tutto per conoscere un po' meglio alcuni dei più grandi capolavori dell'umanità (ma sì dai, esageriamo).

Per chi non la conoscesse, la serie Monkey Island racconta le vicende di Guybrush Threepwood, uno sbarbatello che vuole diventare un temibile pirata, finendo per vivere innumerevoli avventure, tra pirati fantasma, scimmie a tre teste, gare di sputi e quant'altro. Potete recuperare l'intera serie con grande facilità su Steam e GOG.