Steam ha lanciato i saldi del Capodanno Lunare

Qualche offerta

Yakuza: Like a Dragon è in saldo!

Difficile indicare le offerte migliori, quindi procediamo secondo i nostri gusti (partite sempre dalla vostra lista dei desideri, se avete dubbi su cosa comprare).

Ad esempio potete acquistare uno dei più bei JRPG della generazione PS4, Persona 5 Royal, per 29,99€ (-50%), oppure Yakuza: Like a Dragon per 11,99€ (-80%), o ancora Immortals of Aveum per 23,99€ (-60%), la campagna di Halo Infinite per 23,99€ (-60%), Atomic Heart per 29,99€ (-50%), Uncharted: L'eredità dei ladri per 24,99€ (-50%), Returnal per 40,19€ (-33%) e tanti altri ancora.