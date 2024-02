La Concierge Pokémon: annunciati nuovi episodi per la serie animata Netflix

Sono in lavorazione dei nuovi episodi de La Congierge Pokémon, la serie animata in stop-motion nata grazie alla collaborazione tra The Pokémon Company e Netflix.

La conferma è arrivata tramite un post del profilo ufficiale X | Twitter Pokémon, che per l'appunto svela che sono in produzione dei nuovi episodi, accompagnato da una simpatica immagine che immortala la protagonista Haru intenta a costruire un bambolotto di Psyduck in maniera simile a quanto avviene nell'animazione in stop-motion.

Al momento non è stata indicato un periodo di uscita dei nuovi episodi de La Concierge Pokémon, neppure indicativa, dunque non ci resta che attendere ulteriori novità nei prossimi mesi.