Pokémon Nero e Bianco Remake: c'è un indizio nel trailer del DLC di Scarlatto/Violetto, per i fan

La questione verte attorno al fatto che il nuovo Pokémon - evoluzione di Duraludon - in alcune animazioni si posiziona per formare un ponte (l'originale è un grattacielo, quindi l'evoluzione rimane in tema "struttura cittadina"). Tale forma ricorda precisamente il ponte Skyarrow di Pokémon Bianco e Nero in Unova.

Durante il recente Pokémon Presents, Nintendo e The Pokémon Company hanno mostrato varie novità legate ai giochi di Pokémon, compreso un nuovo trailer per il DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto. In questo abbiamo visto un nuovo Pokémon - Archaludon - che secondo i fan potrebbe essere un riferimento al fatto che il prossimo gioco della serie in arrivo sia Pokèmon Nero e Bianco Remake .

Non solo ponti ma anche allenatori Pokémon

Archaludon in versione ponte in Pokémon Scarlatto e Violetto

Inoltre, è stato suggerito che uno degli allenatori svelati nel nuovo trailer potrebbe essere un parente di uno dei capipalestra di Unova. Drayton (nome inglese) è un allenatore di tipo drago e potrebbe essere legato a Draydon (Aristide in italiano), il capopalestra di tipo drago in Pokémon Nero. In Pokémon Bianco, i giocatori affrontano invece Iris (sempre Iris in italiano) in tale palestra. Il nome di Drayton in alcune lingue è stato tradotto inoltre in Iris (ad esempio in italiano è diventato Aris), il che rafforza l'idea che The Pokèmon Company stia cercando di creare un legate tra i personaggi.

Ovviamente si tratta di speculazioni dei fan, ma non è impossibile che siano corrette. Game Freak da sempre realizza remake dei propri vecchi capitoli e Pokémon Nero e Bianco potrebbero essere i prossimi.

Per tutte le novità del Pokémon Presents, ecco il nostro articolo dedicato.