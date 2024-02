Bungie deve 'assumersi la responsabilità per i tempi di sviluppo', per il presidente di Sony

Totoki ha toccato l'argomento durante una sessione di domande e risposte tenuta dopo la pubblicazione del discusso resoconto finanziario per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023/2024, in cui gli è stato chiesto che cosa intenda fare Bungie nel corso dell'anno fiscale entrante.

Hiroki Totoki, presidente di Sony e capo di PlayStation , ha rivolto parole non proprio lusinghiere verso Bungie , dichiarando che deve "assumersi la responsabilità per i tempi di sviluppo", ossia deve migliorare dal punto di vista dell'affidabilità.

Futuro incerto

Quale sarà il destino della casa di Destiny?

Il presidente ha dichiarato di essere stupito dalle capacità di Bungie nello sviluppo di videogiochi, ma che può migliorare dal punto di vista degli affari: "Ho fatto visita a Bungie e ho avuto una riunione con la dirigenza", ha dichiarato, "e ho visto che i lavoratori dello studio sono molto motivati e mostrano segni di grande creatività e un'enorme conoscenza dei live service. Comunque, sento anche che c'è spazio per dei miglioramenti dal punto di vista degli affari."

Totoki ha poi spiegato i due aspetti in cui Bungie deve migliorare: gestione delle spese e la già citata assunzione di responsabilità per i tempi di sviluppo. "Spero di proseguire a dialogare e di trovare delle buone soluzioni," ha concluso il presidente.

Da notare che la risposta di Totoki risale alla settimana scorsa, ma la prima traduzione delle sue parole, fornita da Sony, parlava in generale dei PlayStation Studios. Ora è arrivata la traduzione rettificata, sempre di Sony, che invece punta il dito direttamente contro Bungie.

Non si tratta di un buon segno per la compagnia di Destiny. Se sommiamo le dichiarazioni di Totoki alle informazioni emerse lo scorso dicembre, sembra che ci sia un certo attrito fra le due dirigenze, con le pressioni di Sony che pare si stiano facendo sempre più forti, anche in virtù dei risicatissimi margini degli ultimi risultati finanziari.