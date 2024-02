Starfield: update 1.9.67 con FSR 3, XeSS e altro disponibile da oggi per tutti

L'update 1.9.67 è quello ufficiale e disponibile per tutti gli utenti, apportando diverse migliorie all'RPG ad ambientazione spaziale di Bethesda, che continua il suo percorso di aggiornamento in attesa anche della prima espansione, Shattered Space, che dovrebbe arrivare nel corso dell'anno.

L'update in questione era stato distribuito già all'inizio di febbraio in versione beta su Steam , ma questa volta la versione è quella definitiva, sebbene le caratteristiche rimangano sostanzialmente le stesse.

Dopo essere stato messo a disposizione in versione beta su Steam, l' update 1.9.67 di Starfield è ora disponibile per tutti , portando con sé in particolare il supporto per AMD FSR 3, Intel XeSS e altri elementi sul fronte tecnico, oltre a correzioni e miglioramenti.

Le novità dell'aggiornamento

Per quanto riguarda la grafica, la patch in questione, come riferito, aggiunge il supporto per AMD FidelityFX Super Resolution 3, ovvero l'FSR3, e per Intel Xe Super Sampling (XeSS), entrambi gli elementi per quanto riguarda la versione PC del gioco.

Inoltre, è stato corretto un problema in base al quale emergeva un problema di visualizzazione delle nuvole utilizzando la modalità performance con DLSS, oltre ad alcuni possibili artefatti grafici che potevano verificarsi utilizzando il mirino di alcune armi.

Per quanto riguarda la stabilità del software, è stato modificato il sistema con cui i FormID vengono liberati quando si caricano i salvataggi, cosa che dovrebbe migliorare sensibilmente la stabilità dei salvataggi per coloro che hanno visitato già molte ambientazioni. Inoltre, è stato aggiustato un problema di crash che poteva spuntare quando si effettuavano modifiche alla nave richiedendo un trasferimento totale degli oggetti nel cargo.

Infine, è stato corretto un bug che faceva comparire il menù dei dati quando si scattavano screenshot con F12, e un altro che portava la risoluzione a tornare su 1.0 passando da Fullscreen a modalità finestra utilizzando il DLSS. Per il resto, ricordiamo che il "più grande update" uscito finora per Starfield è disponibile da fine gennaio, in attesa del prossimo aggiornamento maggiore che dovrebbe arrivare, secondo i programmi, verso metà marzo.