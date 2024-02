City 20: trailer d'annuncio e immagini del city simulator post apocalittico italiano

Lo sviluppatore italiano Untold Games ha annunciato City 20, un nuovo "city simulator" ambientato in un mondo post-apocalittico in cui la città si adatterà alle vostre azioni, buone o cattive, mentre cercate di sopravvivere. Il gioco è in fase di sviluppo per PC, con una versione Accesso Anticipato prevista entro la fine del 2024.

City 20 promette una "narrazione emergente, un gameplay sandbox reattivo, la necessità di un'attenta gestione delle risorse e un look unico". Untold afferma: "City 20 invita i giocatori a immergersi in un mondo meticolosamente realizzato, ispirandosi a classici della fantascienza europea come Stalker, The Road o La Jetee. Mentre i resti della civiltà si arrangiano per sopravvivere, i giocatori devono navigare in un paesaggio trasformato da un disastro causato dall'uomo e influenzato dalla profonda interconnessione di un ambiente sociale realistico."

"Dopo cinque anni di lavoro, siamo entusiasti di presentare il nostro gioco, City 20 - una profonda simulazione sistemica della vita cittadina post-apocalittica", ha dichiarato Untold. "Questo viaggio è stato un lavoro d'amore e non vediamo l'ora di condividerlo con il mondo. Questo non è solo un gioco, è il risultato di anni di dedizione e passione. Con City 20 abbiamo creato il gioco che vogliamo giocare e siamo entusiasti di condividere con il mondo il nostro ultimo titolo".