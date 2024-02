Terminator: il nuovo gioco survival open world 'italiano' verrà presentato a fine febbraio

Nel corso del Nacon Connect 2024, nuovo evento di presentazione che mette insieme numerosi annunci e trailer riguardanti il catalogo di titoli in arrivo da parte dell'editore in questione, ci sarà spazio anche per il nuovo gioco di Terminator, che dovrebbe essere un survival open world sviluppato dalla divisione italiana dell'etichetta in questione.

Non ci sono altre informazioni al momento, tranne il rimando al 29 febbraio 2024 e all'evento di presentazione Nacon Connect 2024, durante il quale il nuovo Terminator verrà probabilmente mostrato con un trailer, ma sappiamo che si tratterà di un survival dotato di un'ambientazione ampia e aperta.

Oltre al genere e alla struttura open world, l'altro dettaglio è che si tratta di un gioco sviluppato da Nacon Studio Milan, dunque una produzione "made in Italy" che dovrebbe mostrare di cosa è capace il team di sviluppo in questione.