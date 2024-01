Starfield: il 'più grande update' è disponibile ora per tutti su Xbox Series X|S e PC

Il grosso update 1.9.51.0, ovvero quello che viene definito da Bethesda come "il più grande update visto finora" per Starfield, è ora disponibile per tutti su PC e Xbox Series X|S, dopo essere uscito dalla sua fase di beta in cui si trovava in versione Steam. "Che luce sia! E, soprattutto, che sia migliore!" Ha scritto Bethesda annunciando il lancio del nuovo update per Starfield, disponibile ufficialmente da oggi, 30 gennaio 2024, su PC e Xbox Series X|S. Si tratta del medesimo aggiornamento testato con la Beta su Steam nei giorni scorsi, ora implementato e reso disponibile per tutti i giocatori di Starfield su tutte le piattaforme. Le note della patch sono tante e variegate perché l'aggiornamento va a toccare molti elementi del gioco, rimanendo comunque praticamente le stesse che avevamo visto anche per la versione in beta, sebbene il numero della versione sia cambiato e sia stato aggiunto un altro aggiustamento per un caso di crash su PC, aggiunto in un secondo momento.

Dalla grafica al quality of life Come abbiamo visto, la patch migliora diversi aspetti tecnici del gioco a partire dalla grafica, per arrivare alla stabilità e alle performance, oltre a miglioramenti in termini di "quality of life" per i giocatori, implementando diversi cambiamenti anche richiesti attraversi i feedback. Tra i miglioramenti troviamo vari aggiustamenti alle animazioni e al movimento e posizionamento di personaggi e creature, oltre alla resa dei modelli 3D, degli occhi e della pelle. In termini grafici è stata migliorata la gestione della luce e delle ombre, oltre ai riflessi, specialmente sulla superficie dell'acqua, e alle texture di diverse superfici. Alcune di queste migliorie sono facilmente visibili anche guardando video e immagini tratte da Starfield nella versione prima e dopo la patch, con differenze evidenti in vari frangenti. Per il resto, vi rimandiamo alle numerose note della patch 1.9.51.0 per avere una visione completa di tutto quello che è stato corretto e migliorato con questo aggiornamento.