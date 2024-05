Obsidian lavora a un gioco di ruolo cross-platform su Unreal Engine, è un titolo nuovo?

Obsidian Entertainment sta pubblicando annunci di lavoro riguardanti un misterioso gioco di ruolo cross-platform sviluppato su Unreal Engine, cosa che per alcuni potrebbe corrispondere a un nuovo progetto non ancora annunciato, sebbene la questione non sia chiara.

Come riferito da DualShockers, in particolare, il team ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro per cercare un Senior Environmnet Artist che possa "creare ambientazioni esteticamente piacevoli in un RPG cross-platform", il tutto utilizzando come base il noto motore grafico da parte di Epic Games.

Non è chiaro, peraltro, cosa si intenda per cross-platform, se si tratti di un multipiattaforma completo o riguardante solo PC e Xbox, ma la curiosità qui deriva soprattutto dai collegamenti passati del team con la serie Fallout, sebbene si tratti di una supposizione alquanto vaga, per il momento.