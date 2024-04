Fallout, Todd Howard accenna a due progetti non ancora annunciati

Di che progetti si tratta? Stando a un leak dei documenti della FTC, uno potrebbe essere la remaster di Fallout 3 , che pare sia in arrivo entro quest'anno, mentre il secondo potrebbe essere Fallout 5, che Microsoft vorrebbe far uscire prima del previsto .

Nel corso del suo intervento durante il Kinda Funny Gamecast, Todd Howard sembra aver accennato a due progetti di Fallout che non sono ancora stati annunciati da Bethesda, confermando che il franchise è tenuto in grande considerazione.

Un vero e proprio boom

Ella Purnell nella serie TV di Fallout

Come sappiamo, la serie TV di Fallout ha prodotto un vero e proprio boom, spingendo i giochi della serie e portandoli addirittura in cima alle classifiche, come accaduto a Fallout 4, che è stato il gioco più venduto in Europa con un +7.500% rispetto ai numeri precedenti.

