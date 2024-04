Starfield: Shattered Space ha un periodo di uscita, grosso aggiornamento a breve

Starfield: Shattered Space, l'attesa espansione per il titolo Bethesda, ha un periodo di uscita ufficiale: sarà disponibile su PC e Xbox nel corso di questo autunno. Inoltre a breve arriverà un grosso aggiornamento per il gioco.

Immaginavamo alcune settimane fa che l'annuncio di Shattered Space fosse imminente, ma abbiamo dovuto attendere un po' e al momento non ci sono particolari dettagli sul DLC, che andrà a introdurre una nuova storia con cui i giocatori di Starfield potranno cimentarsi.

Per quanto riguarda invece l'update, rivelato da Todd Howard nell'ultimo episodio del Kinda Funny Gamecast (che trovate qui sotto), includerà nuove funzionalità per la creazione delle navi, città inedite, nuove opzioni per la difficoltà e nuove modalità grafiche su console.