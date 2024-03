Starfield: l'annuncio dell'espansione Shattered Space è imminente?

In tale frangente è comparsa una voce inedita che fa riferimento a un'applicazione sconosciuta: si tratta dello stesso sistema riscontrato in passato per Fallout 4 , che in quella porzione di codice riportava l'elenco dei contenuti scaricabili.

Per il momento niente versione PS5

Uno dei primi artwork di Starfield

Come sappiamo, Starfield non uscirà su PS5, quantomeno non per il momento: la strategia multipiattaforma di Microsoft si è concentrata su quattro titoli (Sea of Thieves, Grounded, Pentiment e Hi-Fi RUSH) a fronte di motivazioni ben precise.

L'approccio della casa di Redmond è comunque in divenire, nel senso che eventuali decisioni in tal senso verranno prese sulla base dei riscontri ottenuti e delle circostanze.