Starfield e Indiana Jones su PS5 non sono totalmente esclusi a priori da Microsoft

La risposta di Spencer è ovviamente vaga, ma non è seccamente negativa, cosa che potrebbe aprire spiragli sul futuro: "Non penso che noi, come industria, dovremmo mai escludere a priori di portare un gioco su un'altra piattaforma", ha riferito Spencer, dimostrando una certa onestà sulla propria visione del mercato videoludico ma ovviamente aprendo la questione a numerose interpretazioni diverse.

Abbiamo visto come l'idea multipiattaforma di Xbox al momento sia limitata a solo 4 titoli tra i quali non figurano Starfield e Indiana Jones e l'Antico Cerchio , ma in un'intervista Phil Spencer non ha comunque escluso a priori la possibilità che questi titoli possano arrivare su altre console rivali, dunque presumibilmente PS5 .

Il piano attuale è solo sui 4 giochi

Indiana Jones e l'antico Cerchio è uno dei titoli più attesi

"Al momento siamo concentrati su questi quattro giochi e abbiamo intenzione di vedere cosa succederà da questa esperienza", ha spiegato, riferendosi ai titoli che arriveranno su PS5 e Nintendo Switch ma che ancora non sono stati annunciati ufficialmente, sebbene in molti riportino trattarsi di Pentiment, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush e Grounded.

Spencer ha poi chiarito ulteriormente la questione: "Non voglio creare false aspettative sulle altre piattaforme, sul fatto che questi quattro titoli rappresentino l'apertura di una diga e che in seguito arriverà tutto il resto, non è questo il piano e non voglio nemmeno essere fuorviante con gli utenti delle altre piattaforme. Stiamo per lanciare questi quattro titoli e siamo molto emozionati per questo".

Insomma, la questione è ovviamente tutta ipotetica, ma il fatto di non aver risposto con un semplice "no" continuerà a mantenere vive le voci di corridoio sull'arrivo dei giochi in questione su altre piattaforme.