Stellar Blade: l'ESRB conferma il rating 'maturo', tra seni rimbalzanti e violenza

Anche l'Entertainment Software Rating Board (ESRB), ovvero l'ente di classificazione dei videogiochi in Nord America, conferma il rating per pubblico maturo di Stellar Blade inserendolo nella fascia "M", parlando tra le altre cose di seni che ondeggiano, nudità e violenze varie.

La questione era già emersa con il rating coreano e, a dire il vero, anche dai trailer visti finora e lo stesso team ShiftUp ha fatto di tutto per far capire come ci tenga particolarmente sia al fatto che la protagonista sia attraente sia alla volontà di mantenere un tono alquanto crudo e violento negli scontri, definendo Stellar Blade "intrattenimento per adulti".

La cosa viene ampiamente conferma nel rating dell'ESRB, che va piuttosto nel dettaglio descrivendo alcune di questa caratteristiche del gioco, citando in particolare i "seni che si scuotono durante il combattimento", con la celebre "jingle physics" che di recente ha fatto anche discutere ma resta evidentemente una tradizione ben radicata soprattutto per i team orientali.