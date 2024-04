ID@Xbox: tutti i giochi, gli annunci e i trailer dell'evento Microsoft

L'ID@Xbox trasmesso oggi da Microsoft ha offerto un'importante passerella per una nutrita serie di titoli in arrivo su PC e Xbox. Ebbene, diamo un'occhiata a tutti i giochi, gli annunci e i trailer mostrati durante l'evento.

Ad aprire lo streaming ci ha pensato l'annuncio della data di uscita di Astor: Blade of the Monolith, l'interessante action RPG prodotto da TinyBuild e Versus Evil che conoscevamo con il nome di Monolith: Requiem of the Ancients e che farà il proprio debutto su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch il 30 maggio.

Quindi è stata la volta di 33 Immortals, che ha presentato il boss Lucifero con un video spettacolare, rivelando le caratteristiche e le abilità del gigantesco nemico che potremo affrontare insieme a tanti amici nell'ormai ben nota modalità cooperativa del gioco.