Keylocker è il gioco dell'ID@Xbox con la colonna sonora più suggestiva

Keylocker è un gioco di ruolo ritmico annunciato in occasione dell' ID@Xbox di questa sera. È caratterizzato dall'essere costruito tutto intorno alla musica , sin dalla trama: racconta di un mondo ridotto al silenzio, dove la musica è stata dichiarata fuorilegge, in cui una cantante deve riuscire a eseguire un canto di libertà.

Il video

Leggendo la trama è facile capire come mai sia uno dei giochi con la colonna sonora migliore tra quelli visti durante l'evento indie di Microsoft. Guardate il video per rendervene conto:

Gli sviluppatori presentano Keylocker come un gioco di ruolo a turni ispirato a titoli quali quelli della serie Mario&Luigi e l'inevitabile Chrono Trigger.

L'ambientazione sembra essere Cyberpunk, ma il focus sulla musica lo rende particolarmente originale: le mosse durante i combattimenti vanno eseguite in forma ritmica.

Per adesso Keylocker non ha ancora una data d'uscita ufficiale. È stato annunciato per PC e console Xbox.