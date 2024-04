Sulfur annunciato per Xbox con un trailer, è uno sparatutto RPG

Sulfur è stato annunciato per Xbox con un trailer pubblicato in occasione dell'ID@Xbox. Già ufficializzato per PC, lo sparatutto con elementi RPG di Perfect Random farà il proprio debutto nel corso di quest'anno.

Impreziosito da una accattivante grafica low poly, Sulfur ci catapulterà in un mondo invaso da creature malvagie, che dovremo affrontare utilizzando numerose armi differenti per dar vita a scontri viscerali.