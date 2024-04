Times & Galaxy: il trailer dell'ID@Xbox svela il mese di uscita su PC e console

L'avventura grafica Times & Galaxy è tornata a mostrarsi in occasione dell'ID@Xbox Showcase, dove per l'occasione è stato mostrato un trailer e annunciato il mese di uscita.

Diventiamo dei reporter spaziali

Times & Galaxy è un'avventura interplanetaria in cui vestiamo i panni di un robot tirocinante che lavora come reporter del Times & Galaxy, il giornale olografico più gettonato del sistema solare. Il gioco combina elementi da visual novel e punta e clicca, in una storia di stampo sci-fi e investigativa.

Il nostro compito sarà quello di investigare, raccogliere informazione, intervistare vari personaggi strambi e costruire le nostre storie da pubblicare. Ovviamente in base alle nostre azioni e decisioni potremo influenzare la qualità e i toni delle notizie che pubblicheremo e di conseguenza la reazione di editore e lettori.

Che ne pensate, Times & Galaxy ha suscitato il vostro interesse? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.