Palworld: un video presenta nuove creature e un aggiornamento previsto in estate

Anche Palworld è tornato a farsi vedere in occasione della presentazione ID@Xbox Digital Showcase di oggi, organizzata da Microsoft e incentrata sui molti indie in arrivo in ambito Xbox e PC nel prossimo periodo, in questo caso con un trailer dedicato a nuovi Pal in arrivo.

Il video si concentra soprattutto sulle nuove creature in arrivo nell'estate di quest'anno all'interno di Palworld, ma il tutto sembra rientrare nel prossimo aggiornamento maggiore del gioco di PocketPair, in attesa di ulteriori informazioni.

Per ora possiamo dare un'occhiata ad alcuni dei nuovi Pal in arrivo, all'interno del programma di supporto a lungo termine previsto dal team nipponico.