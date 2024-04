Palworld è stato giocato per 1,3 miliardi di ore negli ultimi cento giorni

Palworld è stato giocato per ben 1,3 miliardi di ore negli ultimi cento giorni, ovverosia da quando il titolo sviluppato da Pocket Pair ha fatto il proprio debutto su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, lo scorso gennaio.

Capace di totalizzare 25 milioni di giocatori in un mese, Palworld si conferma dunque uno dei più grandi successi del 2024, capace ad oggi di coinvolgere gli utenti per un tempo pari a qualcosa come 150.000 anni.

Numeri strettamente legati anche alla disponibilità del gioco nel catalogo di Xbox Game Pass, se pensiamo che gli utenti Xbox giocano a Palworld in media oltre tre ore al giorno, molto di più di Fortnite.