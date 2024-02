Palworld: gli utenti Xbox ci giocano in media oltre 3 ore al giorno, molto di più di Fortnite

Come possiamo vedere nel grafico realizzato da Circana qui sotto, dal lancio a oggi gli utenti verdecrociati hanno giocato in media circa 190 minuti al giorno. Addirittura a ridosso del lancio si è registrato un picco di oltre 250 minuti , più di quattro ore al giorno.

Che Palworld sia il fenomeno del momento non è di certo un segreto e ora grazie ai dati condivisi da Matt Piscatella apprendiamo che su Xbox gli utenti ci giocano in media più di tre ore al giorno .

Microsoft sta aiutando Pocketpair per le prossime patch

Ricordiamo che Palworld è disponibile tramite l'abbonamento a Xbox Game Pass e attualmente stando agli ultimi dati è stato giocato tramite il servizio da oltre 7 milioni di persone.

In tal senso non stupisce che Microsoft abbia deciso di agevolare quanto più possibile Pocketpair e sta collaborando attivamente con gli sviluppatori per pubblicare più velocemente nuove patch e attivare i server dedicati anche per le versioni verdecrociate.