The Last of Us, la serie HBO: Catherine O'Hara si unisce al cast della seconda stagione

HBO ha riferito che Catherine O'Hara si unirà al cast della serie TV di The Last of Us, in un ruolo ancora da svelare, confermando delle indiscrezioni che suggerivano il coinvolgimento dell'attrice nella seconda stagione.

Le prime voci erano infatti iniziate a circolare all'inizio di questa settimana e successivamente erano state praticamente confermate dalla O'Hara rispondendo alle domande di un fa durante il programma Watch What Happens Live in cui promuoveva il film Argylle - La Super Spia da poco uscito nelle sale cinematografiche.

Catherine O'Hara è nota per aver recitato nel cult di Tim Burton Beetlejuice - Spiritello Porcello (prenderà parte anche al sequel in uscita a settembre), nei panni della madre di Kevin McCallister nella serie Mamma Ho Perso L'Aereo, mentre dal 2015 al 2020 ha interpretato Moira Rose in Schitt's Creek. Grazie a quest'ultimo ruolo ha vinto quattro Canadian Screen Awards, nonché un Emmy, un Golden Globe e un Crit's Choice Awards come migliore attrice protagonista in una serie commedia.