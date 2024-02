Persona 3 Reload: Atlus non pubblicherà una riedizione con contenuti esclusivi alla P5 Royal

La conferma arriva dal production manager Kazuhisa Wada, che in un'intervista con GamerWK (tradotta in inglese da Persona Central), ha dichiarato: "Attualmente, non stiamo considerando una revisione per Persona 3 Reload come quella da Persona 5 a Persona 5 Royal, che ha comportato cambiamenti e aggiunte significative al titolo originale", ha detto Wada.

Nei piani futuri di Atlus non c'è una riedizione di Persona 3 Royal che includerà migliorie, nuove storie o contenuti aggiuntivi esclusivi , al contrario di quanto abbiamo visto per i precedenti capitoli della serie JRPG.

Addio alle riedizioni dei Persona?

La precisazione di Wada è sicuramente importante, visto che in passato sono state realizzate delle riedizioni dei precedenti giochi della serie con modifiche e nuovi contenuti che espandevano la storia. Anzi, nel caso di Persona 3 ce ne sono state ben due, Persona 3 FES e Portable.

Più recentemente, Persona 5 Royal rispetto alla versione originale ha aggiunto, tra le altre cose, un nuovo personaggio giocabile, una nuova storia e varie modifiche al gameplay, nonché i sottotitoli in Italiano, tutti contenuti che potevano essere aggiunti tramite aggiornamenti gratuiti o espansioni per il gioco base, ma che al contrario sono stati legati dietro all'acquisto di una nuova edizione.

Se questa pratica era tollerata in passato (del resto era molto diffusa tra le produzioni giapponesi, inclusi Monster Hunter e Final Fantasy) quando non esistevano ancora DLC e aggiornamenti, oggi comprensibilmente non viene vista di buon occhio, specialmente in un caso particolare come un remake.

Detto questo, stando ad alcuni dataminer sono in arrivo dei DLC a pagamento che includeranno anche contenuti importanti, come l'epilogo The Answer, quindi è possibile che i giocatori dovranno comunque sborsare un extra per l'"esperienza completa". In ogni caso, sicuramente meglio che dover riacquistare il gioco.