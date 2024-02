Until Dawn: un video confronta la remaster per PS5 e PC con l'originale su PS4

Il canale YouTube Cycu1 ha pubblicato un video comparativo che mette a confronto le sequenze viste nel primo trailer della versione migliorata di Until Dawn per PS5 e PC realizzata in Unreal Engine 5 con la versione originale uscita nel 2015.

Chiaramente si tratta di un confronto tutt'altro che completo e che si basa sulle poche sequenze viste durante lo State of Play andato in onda l'anno scorso e per una comparativa completa sarà necessario attendere la pubblicazione del gioco completo. Detto questo è possibile comunque notare come i modelli poligonali dei personaggi sono stati aggiornati e in alcuni casi arricchiti anche da dettagli, così come delle migliorie per quanto riguarda le texture e l'illuminazione.