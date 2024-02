Le esclusive Xbox su PS5 e Switch? Annuncio da Microsoft in primavera, per un impiegato di Zenimax

In queste settimane si è parlato molto del possibile approdo di alcune esclusive Xbox, come Hi-Fi Rush e Sea of Thieves, su altre piattaforme come PS5 e Nintendo Switch e a quanto pare nei prossimi mesi potrebbe arrivare una conferma ufficiale da parte di Microsoft, almeno stando un dipendente di Zenimax.

Come segnalato da IdleSloth su X | Twitter, durante l'ultimo podcast di Infinite Umbra AgentDeli, un dipendente di Zenimax, ha suggerito che Sarah Bond, l'attuale Presidente di Xbox, parlerà ufficialmente della nuova strategia di Xbox riguardo a Hi-Fi Rush, Sea of Thieves e altri giochi prodotti dai team interni di Microsoft che diventeranno dei giochi multipiattaforma nel corso della primavera. Il post è stato anche commentato da Jez Corden, giornalista di Windows Central e noto insider, che ha commentato con un "sta accadendo", come a voler corroborare l'informazione.