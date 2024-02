Final Fantasy 7 Rebirth: svelati i Trofei, per il Platino dovrete sudare sette camicie

Per evitare spoiler (tra cui un boss segreto) non condivideremo la lista, se siete interessati la trovate a questo indirizzo , ma possiamo anticiparvi che per ottenerli tutti saranno necessarie probabilmente oltre 100 ore. Infatti, uno degli obiettivi da completare per il Platino richiede di completare l'avventura al livello di difficoltà Difficile , che stando alle informazioni condivise da Square Enix in precedenza supponiamo si sbloccherà solo dopo aver visto i titoli di coda (inizialmente saranno disponibili solo quelle Facile, Normale e Dinamica).

Mancano ancora diverse settimane al lancio di Final Fantasy 7 Rebirth , ma Insider Gaming ha svelato in anticipo la lista completa dei 61 Trofei del gioco, con il Platino che sulla carta richiederà di sudare le proverbiali sette camicie.

Cloud il tuttofare

Per il resto, la maggior parte dei Trofei di Final Fantasy 7 Rebirth si sbloccano semplicemente completando i vari capitoli dell'avventura, mentre altri sono legati ad azioni basilari del sistema di combattimento. Non mancano alcuni obiettivi più lunghi che richiedono di completare attività opzionali, come le gare dei Chocobo, o, ancora, di portare a termine tutte le missioni secondarie e raggiungere un determinato livello elevato con un personaggio.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile dal 29 febbraio in esclusiva temporanea per PS5. La prossima settimana il gioco sarà il protagonista di uno State of Play di Sony, dove probabilmente verrà presentata anche una demo gratuita.