Persona 3 Reload, il pass espansione con vari DLC sembra trapelare dai file del gioco

In base a quanto riportato, tra i contenuti in arrivo ci sono i seguenti:

Come visibile nel post pubblicato su X dall'utente ruinedsteg0, il datamining ha svelato la presenza di una cartella con vari riferimenti a file che sembrano proprio avere a che fare con contenuti aggiuntivi in arrivo per Persona 3 Reload nel corso dei prossimi mesi.

Da un nuovo dataminig effettuato sui file di Persona 3 Reload sembrano emergere ulteriori indizi sull'esistenza di DLC ed espansioni per il gioco, con una sorta di Pass Espansione che potrebbe essere previsto da Atlus per la versione rimasterizzata del terzo capitolo.

C'è The Answer, ma mancano varie cose

Persona 3 Reload ricostruisce completamente il terzo capitolo della serie

Sembra dunque trattarsi di DLC di dimensioni contenute per la maggior parte, come costumi alternativi e musiche tratte da Persona 4 Golden e Persona 5 Royal, ma tra questi ci dovrebbe essere anche The Answer, un'espansione più sostanziosa che venne aggiunta al terzo capitolo fornendo una parte di storia in più, incentrata su vari personaggi.

La questione sembra dunque confermare quanto era emerso in precedenza sulla possibilità che Persona 3 Reload possa avere espansioni e DLC in arrivo nel corso dell'anno, come era stato riferito da un leaker. Tuttavia, quanto emerso in questo caso non sembra avere a che fare con vari altri contenuti che rimarrebbero comunque fuori dal remake, visto che non viene fatta menzione di vari elementi presenti nei capitoli FES e Portable.

In attesa di scoprire la verità sulla questione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Persona 3 Reload.