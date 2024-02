Silent Hill 2: remake e originale a confronto in un video

L'originale non sfigura affatto

Silent Hill 2: l'impostazione da action in terza persona è un po' dubbia

Si tratta di due giochi provenienti da periodi storici decisamente diversi: l'originale è uscito nel 2001 e 23 anni sono un'era geologica almeno nel mondo dell'informatica e dello sviluppo dei videogiochi, tuttavia il confronto presenta spunti di riflessione interessanti.

La grafica appare ovviamente molto avanzata nel Remake, ma alcune scelte stilistiche dell'originale riescono comunque a risaltare, tanto che questo non sfigura affatto nel confronto in video. In effetti, la presentazione di Silent Hill 2 non ha molto convinto, specialmente gli appassionati dell'originale.

Lo spostamento dell'impostazione su uno stile action in terza persona, in maniera simile ai remake di Resident Evil, non sembra associarsi benissimo al ritmo e all'atmosfera tipica di Silent Hill 2, a prescindere dalle ovvie evoluzioni tecnologiche applicate. Queste riflessioni e altre possono essere lette anche nel nostro speciale sul primo sguardo al gameplay del remake del classico Konami.