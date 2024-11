La serie Persona di Atlus sale a 23,5 milioni di copie vendute

Lo conferma il fatto che a giugno dello scorso anno la serie era a quota 17,7 milioni di copie vendute in tutto il mondo e dunque nel giro di poco meno di un anno e mezzo è stata registrata una crescita di ben 5,8 milioni di copie , praticamente quasi il 25% del totale.

Sega ha annunciato che il franchise di Persona ha raggiunto quota 23,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, con i dati che parlano di una crescita davvero sostanziosa dei numeri di vendita dei JRPG realizzati da Atlus.

La strategia multipiattaforma di Sega sta dando i suoi frutti

È interessante notare che anche Like a Dragon / Yakuza ha registrato una crescita molto simile, passando da 21,3 milioni a 27,7 milioni di copie con un incremento delle vendite totali di circa il 30% nell'arco di un solo anno.

I personaggi di Persona 3 Reload

La compagnia giapponese ha spiegato che in entrambi i casi i motivi di questa crescita repentina è da attribuire alla scelta di pubblicare i giochi su tutte le piattaforme e simultaneamente in tutti i paesi, nonché grazie remaster e spin-off (ad esempio Persona 5: Tactica e Like a Dragon Ishin) che aiutano a mantenere vivo l'interesse dei fan tra un capitolo e l'altro.

L'ultimo gioco della serie Persona è stato il remake del terzo capitolo, Persona 3 Reload, uscito su PC e console PlayStation e Xbox lo scorso 1 febbraio. Oltre al recente Metaphor: ReFantazio, è probabile che Atlus stia lavorando al prossimo capitolo della serie, con la speranza che non dovremo attendere ancora a lungo per saperne di più in merito.