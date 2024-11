Il prossimo trailer di GTA 6 avrebbe una data per i fan, che la calcolano guardando la luna

Come si è arrivati a tale giorno? Guardando la luna , ovviamente.

GTA 6 arriverà a un certo punto, ma gli appassionati non riescono ad aspettare buoni buoni l'arrivo di nuove informazioni ufficiali, devono cercare in ogni modo di capire quando sarà possibile scoprire qualcosa di nuovo e ora spunta una nuova data: il 17 novembre .

I calcoli dei fan per l'uscita del nuovo trailer di GTA 6

Partiamo dal passato, prima di vedere il presente. Una delle teorie dei fan è che Rockstar abbia suggerito l'arrivo di novità su GTA 6 con una immagine del 2023 di GTA Online Vinewood che mostrava una luna e il numero romano VI illuminato (vedete l'immagine qui sotto). Tale luna era una luna gibbosa calante. Inoltre, Rockstar Games aveva suggerito l'arrivo del primo trailer di GTA 6 il primo dicembre: in tale data la luna era in fase gibbosa calante.

Un VI e una luna nell'immagine di GTA Online

Ora, è arrivata una nuova immagine - che trovate poco sotto, che mostra una luna gibbosa calante con dei cavi di fronte che, con un po' di fantasia, formano una V e una I, nuovamente il 6 in numero romano. Secondo i fan sono tutti indizi collegati.

Inoltre, il trailer numero 1 di GTA 6 usa la canzone LILR di Tom Petty che recita: "Io aspetterei la luna". La conseguenza è che i fan stanno guardando a quando ci sarà di nuovo tale fase lunare e la risposta è quella che abbiamo dato all'inizio: il 17 novembre.

La luna in alto a sinistra in GTA Online

Ha senso? In tutta onestà, lasciamo decidere voi. Nel frattempo, vi segnaliamo che per un ex designer, GTA 6 lascerà a bocca aperta i giocatori perché Rockstar ha alzato di nuovo l'asticella.