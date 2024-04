Astor: Blade of the Monolith, la data di uscita è stata annunciata con un trailer

Astor: Blade of the Monolith, l'action RPG prodotto da TinyBuild e Versus Evil, conosciuto finora come Monolith: Requiem of the Ancients, ha una data di uscita ufficiale, annunciata durante l'ID@Xbox con un trailer.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 30 maggio su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, e ci racconterà la storia di un guerriero Diokek che si trova a dover attraversare il pianeta Gliese per difenderlo dall'attacco di un'orda di creature maligne, gli Hiltsik.