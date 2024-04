Commandos: Origins, il nuovo gameplay trailer svela l'arrivo di una beta

Tra i tanti protagonisti dell'ID@Xbox Showcase andato in onda questa sera c'è stato anche lo strategico in tempo reale Commandos: Origins. Per l'occasione Claymore Game Studios e Kalypso Media hanno presentato un breve gameplay trailer ed è stato svelato l'arrivo di una closed beta, che si svolgerà durante il corso dell'estate.

In Commando: Origins comanderemo una squadra di sei soldati impegnati in incarichi di vario tipo sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, tra attacchi spericolati, infiltrazioni e missioni di salvataggio. Il tutto si svolge con visuale dall'alto, con i giocatori che avranno piena libertà su come gestire i soldati a disposizione e come sfruttare a proprio vantaggio le conformazioni della mappa per avere successo. Queste promettono di essere molto varie, passando dall'Antartico el deserto africano.